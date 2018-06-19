Sakarya’da ilk kez kök hücre nakli gerçekleştirildi

Geçen yıl Temmuz ayında, evinde geçirdiği kaza sonucu beyninde hasar oluşan ve felç geçiren Sevde Melike Dural, 23 Mayıs tarihinden beri Özel Adatıp Sakarya Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Merdivenlerden düşerek yatağa bağımlı hale gelen 18 yaşındaki genç kızın ailesi iyileşmesi için bekliyor.

Özel Adatıp Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Servisi’nde yatan Sevde Melike Dural, Prof. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, Doç. Dr. Mehmet Tokmak ve Op. Dr. Murat Tiftikçi tarafından tedavi ediliyor. Yapılan muayene ve tetkikler sonrasında kök hücre nakli yapılmasına karar veren ekip, ilk uygulamayı gerçekleştirdi. Özel Adatıp Sağlık Grubu doktorları tarafından yapılan kök hücre nakli Sakarya’da ilk olma özelliğini taşıyor. 11 Temmuz tarihinde Özel Adatıp Sağlık Grubunun Sakarya Hastanesi’nde gerçekleştirilen uygulamanın 3 kez daha tekrarlanacağı bildirildi. 30 gün arayla yapılacak olan nakil uygulamalarının sonrasında Sevde Melike Dural’ın tıbbi takibi devam edecek.

Sevde Melike Dural’ın Babası Hakan Dural, kızının iyileşeceği umuduyla yaşadıklarını belirterek, “Kızımı kazadan hemen sonra İstanbul Cerrahpaşa’ya sevk ettirdik. Burada ameliyat oldu. 3 buçuk ay hastanede kaldık ve bir buçuk ay sonra yoğun bakımdan çıkan kızım eskisi gibi yürüyemiyor, konuşamıyor ve her şeyden önemlisi zor nefes alıyordu. 1 yıldır tamamen yatağa bağımlı. Kızımı kurtarmak için denemediğim yol kalmadı. Basın yoluyla destek aradığımız bir dönemde Özel Adatıp Sağlık Grubu devreye girdi ve kök hücre naklini yaparak, kızımın tedavisini de üstleneceğini belirtti. 23 Mayıs 2018 tarihinden bu yana Özel Adatıp Sakarya Hastanesi’nde tedavimiz devam ediyor. Kök hücre naklinin ilk uygulaması hastanemiz tarafından gerçekleştirildi. Ben en başta Orhan Kocabıyık ve Uz. Dr. Gökhan Öner’e ardından tüm Adatıp çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

"Kök Hücre Nakli Nedir?"

Türkiye’de sadece 4 hastanede gerçekleştirilen kök hücre nakli, doku grubu uyumlu ve tamamen sağlıklı bir kişiden alınan kök hücrelerinin yerleşmesi, çoğalması ve sonuçta habis ve selim birçok hastalıkların ortadan kaldırılması işlemlerinin tümüne denmektedir. Kök hücre nakli yapmak için ulusal ve uluslararası doku bankalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Oldukça maliyetli olan bu uygulama kanser başta olmak üzere selim hastalıklar için kullanılan yaşam kurtarıcı bir tedavi yöntemidir. Lösemi, Hodgkin Hastalığı, santral sinir sistemi tümörleri, nöroblastoma bunlardan bazılarıdır.