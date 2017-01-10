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10 Ocak 2017 11:25

Sakarya’da kar pazar fiyatlarını vurdu

Sakarya’da kar pazar fiyatlarını vurdu

10 Ocak 2017 11:25

Sakarya’da 3 gündür yağan kar yağışı sonrasında meyve ve sebze fiyatları da etkilendi. Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, “Fiyatlar yüzde yüz artmış durumda” dedi.
Ülke genelinde Cuma gününden beri yaşanan yoğun kar yağışı, Sakarya’da da etkisini gösterdi. Kapanan yollar yüzünden sebze, meyve hallerine mal girişinde düşüş yaşandı. Yaşanan don olayları da üstüne eklenince meyve ve sebze fiyatları da olumsuz yönde etkilendi. Pazarda meyve ve sebze fiyatlarının yüzde yüz arttığını belirten Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, “Ülkemizde yaşanan yoğun kış şartları meyve, sebzeyi vurdu, pazarlarımızı vurdu. Bunun en büyük etkeni yaşanan hava şartları, yaşanan kış ve yoğun kar yağışıdır. Mersin bölgesinde yaşanan aşırı sel bizim pazarlarımızı da etkiledi. Mal sevkiyatı yok. Bizim seralarda yetişen ürünler de ihtiyacı karşılamamaktadır. Dolayısıyla bu da pazarlarımızı etkilenmektedir. Şimdi fiyatlar yüzde yüz artmış durumdadır. Pazarlarımız mal bulamamaktadır. Pazarcımız hale gittiği zaman iyi mal bulamıyor. Malların çoğu donuk geliyor. Tarladan veya seradan toplanan olgunlaşmış mal bile yolda araç üzerinde donmaktadır. Bu da kaliteyi düşürmekte, pazarı etkilemekte ve özellikle fiyatı etkilemektedir” şeklinde konuştu.
Meyve ve sebzelerin pahalı olduğunu belirten pazarcı Resul Aydemir ise yaptığı açıklamada, “Bu konuda yapacak bir şey yok. Bizim mallarımız Antalya’dan geliyor. Havalar soğuk olduğundan, kar yağışından dolayı mallar biraz pahalandı, zamlandı. Biber 6 TL, Patlıcan 7 TL, Salata 5 TL gibi fiyatlar. Orada hava soğuk olduğundan mal yetişmiyor. Bizimde elimizden gelen bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Sakarya’da meyve ve sebze fiyatları ise Mandalina: 2,5 TL, Muz: 4 TL, Armut: 4 TL, Elma: 3 TL, Portakal 3 TL, Nar 3 TL, Biber 6 TL, Patlıcan 7 TL, Salata 5 TL, Marul: 3 TL, Havuç: 2.5 TL, Turp: 2 TL, Kabak 5 TL, Limon (file): 3 TL, Soğan 2 TL, Patates 2 TL, Karnabahar 4 TL’den satılıyor.



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