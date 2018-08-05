Sakarya’da Karadeniz sahillerinde 60 günde bin 354 kişi kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı cankurtaran ekipleri 4 Haziran Pazartesi günü Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde göreve başlamıştı. 53 cankurtaran personeli; 2 zodyak bot, 7 jet ski ve 30 cankurtaran kulesi ile boğulma vakalarına karşı müdahale ediyor. Sakarya sahillerinin Karadeniz’in en tehlikeli sahilleri ve akıntı bölgesi olduğunun altını çizen Cankurtaran Merkezi Grup Amiri Şaban Küçükosman, “Tüm arkadaşlarımız ve ekipmanlarımız ile boğulma vakalarına karşı her zaman görevimizin başındayız. 4 Haziran Pazartesi gününden itibaren boğulma tehlikesi geçiren bin 354 vatandaşımıza müdahale ettik. 41 vatandaşımıza Kaynarca’da, bin 182 vatandaşımızı Karasu’da, 131 vatandaşımıza ise Kocaali sahillerimizde müdahale ettik. 131 vatandaşımızı hastaneye sevkini gerçekleştirirken, bin 174 kişinin ise ayakta tedavilerini yaptık. Hamdolsun şimdiye kadar hayatını kaybeden vatandaşımız olmadı. Kötü senaryoların yaşanmaması için vatandaşlarımızdan uyarı tabelalarına dikkat etmeleri ve cankurtaran ekiplerimizin olmadığı kıyı şeritlerinde denize girmemeleri noktasından hassasiyet bekliyoruz” dedi.