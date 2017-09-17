Sakarya’da ’Narko-Sokak’ operasyonu

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sakarya’da ’Narko Sokak, İlçe, Metruk’ bina operasyonları gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda, ekiplerce bin 503 şahsın sorgulaması, 313 aracın denetlenmesi ile, 51 işyeri ve 26 metruk binanın kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan denetlemelerde 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şahıstan esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, 4 aranan şahıs yakalandı ve 1 işyerine kabahatler kanuna göre işlem yapıldı, 16 araca ise trafik yönünden idari yaptırım uygulandı. Sakarya Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, "İlimizde tüm unsurlarımızla suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi.