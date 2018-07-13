Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 16:47

Sakarya’da ’Polise Koş’ etkinliği düzenlendi

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Fatih Kaya ’Polise Koş’ etkinliği kapsamında Çark Caddesinden geçen çocuklara çikolata dağıttı.

Sakarya’da ’Polise Koş’ etkinliği düzenlendi

13 Temmuz 2018 16:47


Çark Caddesi önünde başlayan etkinlikte Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Şube Müdürleri, emniyet personeli ve Çark Caddesi esnafı farkındalık oluşturmak amacıyla ’Polise Koş’ etkinliği düzenlendi. Cadde’den geçen vatandaşlarla selamlaşan İl Emniyet Müdürü Kaya ve emniyet personeli çocuklara çikolata, oyuncak, anahtarlık verdi. Emniyet Müdürü Kaya, çocuklara ve ailelerine olası durumların polislere bildirilmesini ve çocukların polislerden kesinlikle korkmamalarını istedi.



"Anne ve babalarında duyarlılıkla hareket etmesini istiyoruz"


Etkinlik sonrası açıklama yapan Kaya, "Çocuklarımızın çok dramatik bir şekilde canlarını kaybetmesi aileleri ve bizim için çok üzücü bir durum. İlimizde de buna bir farkındalık oluşturmak maksadıyla Çark Caddesi esnafıyla bu işi tanıtarak çocuklar ve aileleriyle bir iletişim kuralım istedik. Çocuklarımıza sembolik olarak ağırlıklı polis amblemi olan ve üzerinde 155 yazan hediyeler takdim ettik. Çocuklarımızın herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığında direk polise koşmalarını öneriyoruz. Anne ve babalarında duyarlılıkla hareket etmesini istiyoruz. Çocuklarımız güvenli bir şekilde polisin şefkatli kollarına koşabilirler" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç