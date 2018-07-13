Sakarya’da ’Polise Koş’ etkinliği düzenlendi

Çark Caddesi önünde başlayan etkinlikte Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Şube Müdürleri, emniyet personeli ve Çark Caddesi esnafı farkındalık oluşturmak amacıyla ’Polise Koş’ etkinliği düzenlendi. Cadde’den geçen vatandaşlarla selamlaşan İl Emniyet Müdürü Kaya ve emniyet personeli çocuklara çikolata, oyuncak, anahtarlık verdi. Emniyet Müdürü Kaya, çocuklara ve ailelerine olası durumların polislere bildirilmesini ve çocukların polislerden kesinlikle korkmamalarını istedi.

"Anne ve babalarında duyarlılıkla hareket etmesini istiyoruz"

Etkinlik sonrası açıklama yapan Kaya, "Çocuklarımızın çok dramatik bir şekilde canlarını kaybetmesi aileleri ve bizim için çok üzücü bir durum. İlimizde de buna bir farkındalık oluşturmak maksadıyla Çark Caddesi esnafıyla bu işi tanıtarak çocuklar ve aileleriyle bir iletişim kuralım istedik. Çocuklarımıza sembolik olarak ağırlıklı polis amblemi olan ve üzerinde 155 yazan hediyeler takdim ettik. Çocuklarımızın herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığında direk polise koşmalarını öneriyoruz. Anne ve babalarında duyarlılıkla hareket etmesini istiyoruz. Çocuklarımız güvenli bir şekilde polisin şefkatli kollarına koşabilirler" dedi.