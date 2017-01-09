Sakarya’da trafik kazası: 1 yaralı

Sakarya’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde Recai A. idaresindeki 06 SR 747 plakalı otomobil, Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü yolunda park halindeki Mehmet A.’a ait 54 B 4188 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil yolun ortasında durabildi.

Durumu gören diğer sürücüler hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri 06 SR 747 plakalı otomobilde yolcu olarak giden hafif yaralanan ve ismi öğrenilemeyen kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.