Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 18:41

Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı

23 Temmuz 2018 18:41


Kaza, Kaynarca ilçesi Karasu döner kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Kaynarca yönüne seyir halinde olan 34 VA 2634 plakalı otomobil, Adapazarı istikametinden Kaynarca yönüne giden E.K. idaresindeki 10 EF 555 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü E.K ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, vatandaşlar kazanın yaşandığı kavşakta sık sık kaza olduğunu ve yetkililerin buna bir önlem alması gerektiğini belirttiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç