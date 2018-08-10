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10 Ağustos 2018 12:09

Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı

10 Ağustos 2018 12:09


Kaza, Hendek ilçesi Dikmen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yamaçlı Üst sokak’da 34 FV 9954 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası yaptı. Meydana gelen trafik kazasında Tacettin K., ve Necmettin K., yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk etti.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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