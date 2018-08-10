Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Hendek ilçesi Dikmen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yamaçlı Üst sokak’da 34 FV 9954 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası yaptı. Meydana gelen trafik kazasında Tacettin K., ve Necmettin K., yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.