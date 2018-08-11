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11 Ağustos 2018 13:57

Sakarya’da trafik kazası: 2’si çocuk 3 yaralı

Adapazarı-Bilecik yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Sakarya’da trafik kazası: 2’si çocuk 3 yaralı

11 Ağustos 2018 13:57


Kaza, Arifiye ilçesi Adapazarı-Bilecik yolu üzeri Adliye köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adapazarı istikametinden Bilecik istikametine giden araç sürücüsü yine aynı istikamette seyreden otomobilin sıkıştırmasıyla kamyona arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.


Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.


Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ToyotaSA Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




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