Sakarya’dan Halep’e 12 TIR yardım malzemesi gönderildi

Sakarya’dan Halep’e 12 TIR yardım malzemesi dualarla gönderildi.

Sakarya il ve ilçe Müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya şubeleri tarafından başlatılan ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ temalı yardım kampanyası kapsamında Sakarya’dan 12 TIR Halep’e gönderildi. Güllük Cami yanındaki boş arazide yardım TIR’larını gönderme merasimi düzenlendi.

Merasim Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program devamında bir konuşma yapan Sakarya İl Müftü vekili Nejdet Arman, “29 Aralık günüde buradan 21 TIR’lık konvoyumuzu göndermiştik. Bugünde burada 12 TIR’lık konvoyumuz Halep’e doğru hareket edecektir. Suriye’de dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. Orada Müslüman kardeşlerimiz sıkıntılar çekiyorlar. Müslüman kardeşlerimiz orada çadırlarda yaşamaktalar. Onlar için zor günler Allah yardımcıları olsun. Bizler, Müslümanlığın gereği olarak bu vazifeyi yerine getirmeye çalıştık. Bugün gönderilecek olan TIR’larımızın içinde 300 ton un, bin adet battaniye, 300 koli gıda yardımı, 20 kolide giyim eşyası var. Ben bu vesileyle bu gayreti gösteren Sakarya’daki tüm halkımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan dua sonrasında TIR’lar trafik polisleri eşliğinde Halep’e doğru yola çıktı.