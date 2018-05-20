Sakaryalı gazeteciler iftarda buluştu

Geleneksel İftar buluşması Orman Park’ta geniş bir katılım ile gerçekleşti.

Sakarya’da görev yapan medya mensuplarının yer aldığı iftara; Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, SAÜEAH Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar, Kamu Hastaneleri Birliği eski Genel Sekreteri Doç. Dr. Hasan Salih Sağlam, SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, SESOB Başkanı Hasan Alişan, SMMMO Başkanı Ertuğrul Kocacık, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, BİK Müdürü Engin Kaşdaş, İl Genel Meclisi eski Başkanı Fethi Sarıoğlu, SGB Kurucu Başkanı MGF Genel Başkan Yardımcısı Müjdat Çetin, RATED Başkanı Remzi Adıyaman, SGC Başkanvekili Murat Uygun ile kamu kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkiler sorumluları katılım gösterdiler.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ve gelenekselleşen iftar programıyla, Sakarya’daki medya çalışanlarının kaynaşmasını sağlamak amacında olduklarını belirten SGB Başkanı Zeki Aydıntepe, katılımları nedeniyle Vali Balkanlıoğlu, Başkan Toçoğlu ve diğer tüm davetlilere ve medya mensuplarına teşekkür ederek, “SGB olarak meslektaşlarımıza yönelik faaliyetlerimiz sürüyor. Yine Ramazan akşamında bu güzel sofraları doldurduğunuz için mutluyuz. Sakarya’da mesleğimizi birlik ve beraberlik içinde sürdürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Vali Balkanlıoğlu’da, özellikle Sakarya basınını yakından takip ettiğini ve çalışmalarını çok beğendiğini belirterek, mübarek Ramazan ayında basının güzide çalışanları ile birlikte iftar yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.. Başkan Toçoğlu ise, “Sakarya basınının gücünü biliyoruz. Basınımız ile birlikte şehrimize hep birlikte hizmet etmekten mutluyuz” diye konuştu.