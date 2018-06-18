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18 Haziran 2018 16:33

SAMEK Yaz Kursları için kayıtlar sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (SAMEK) yaz dönemi kayıtları devam ediyor.

SAMEK Yaz Kursları için kayıtlar sürüyor

18 Haziran 2018 16:33


Sakarya Büyükşehir SAMEK Merkezleri yaz kursu hazırlıklarını sürdürüyor. 7-17 yaş arası öğrencilere hizmet sunacak kurslar için kayıtlar 24 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. 22 Haziran Cuma günü ise Kent Park’ta SAMEK büyük sergisi katılımcıların beğenisine sunulacak. 4 Haziran Pazartesi günü başlayan kayıtların 24 Haziran Pazar gününe kadar devam edeceğini hatırlatan Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Kama, 7-17 yaş arası katılımcıların buluşacağı SAMEK’lere tüm öğrencileri davet etti. Kama, 22 Haziran Cuma günü Kent Park’ta SAMEK büyük sergisinin gerçekleşeceğini de duyurdu.


Kurslarla ilgili detayları paylaşan Kama, “Yaz döneminde 7-17 yaş arası öğrencilerimizi SAMEK’le buluşturacağız. Arifiye, Kaynarca, Karasu’da 7-17 yaş ve Akyazı, Geyve, Sapanca ve SAMEK Eğitim ve Gençlik Merkezi’ne (Orhan Camii Karşısı) 14-17 yaş arası gençler başvuruda bulunabilecek. Yoğun bir eğitim öğretim döneminin ardından 8 Temmuz Pazartesi günü de yaz kurslarımız başlayacak. 6 haftalık kurslarımız için öğrencilerimiz kayıtlarını 24 Haziran Pazar gününe kadar katılacakları kurs merkezlerinden yaptırabilir. Tüm öğrencilerimizi SAMEK’lere davet ediyorum” dedi.




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