SAMEK Yaz Kursları için kayıtlar sürüyor

Sakarya Büyükşehir SAMEK Merkezleri yaz kursu hazırlıklarını sürdürüyor. 7-17 yaş arası öğrencilere hizmet sunacak kurslar için kayıtlar 24 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. 22 Haziran Cuma günü ise Kent Park’ta SAMEK büyük sergisi katılımcıların beğenisine sunulacak. 4 Haziran Pazartesi günü başlayan kayıtların 24 Haziran Pazar gününe kadar devam edeceğini hatırlatan Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Kama, 7-17 yaş arası katılımcıların buluşacağı SAMEK’lere tüm öğrencileri davet etti. Kama, 22 Haziran Cuma günü Kent Park’ta SAMEK büyük sergisinin gerçekleşeceğini de duyurdu.

Kurslarla ilgili detayları paylaşan Kama, “Yaz döneminde 7-17 yaş arası öğrencilerimizi SAMEK’le buluşturacağız. Arifiye, Kaynarca, Karasu’da 7-17 yaş ve Akyazı, Geyve, Sapanca ve SAMEK Eğitim ve Gençlik Merkezi’ne (Orhan Camii Karşısı) 14-17 yaş arası gençler başvuruda bulunabilecek. Yoğun bir eğitim öğretim döneminin ardından 8 Temmuz Pazartesi günü de yaz kurslarımız başlayacak. 6 haftalık kurslarımız için öğrencilerimiz kayıtlarını 24 Haziran Pazar gününe kadar katılacakları kurs merkezlerinden yaptırabilir. Tüm öğrencilerimizi SAMEK’lere davet ediyorum” dedi.