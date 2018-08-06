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06 Ağustos 2018 12:55

SAMEK yaz kurslarında dersler devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde SAMEK yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.

SAMEK yaz kurslarında dersler devam ediyor

06 Ağustos 2018 12:55


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (SAMEK) kodlama eğitiminde öğrenciler robotik kodlamanın ne olduğu ve nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgi sahibi olurken, hayal ettikleri tasarımları hayata geçirme fırsatı elde etmenin ayrıcalığını yaşıyorlar. Konuyla ilgili bilgi veren Bilgisayar eğitmeni Ferhat Erdoğan, “Robotik Kodlama olarak tanımladığımız ‘Arduino’ programını kurs kapsamında öğrencilerime öğretiyorum. Kursumuzun en temel amacı, yaratıcılıklarının ve hayallerinin sınırının olmamasıdır. Örneğin; siz bir drone tasarlayacaksanız bu kurs öğrenciler için biçilmiş bir kaftan diyebiliriz. Öğrencilerimizin Robotik Kodlama programı ile hayal güçlerini birleştirebilmeleri için gerekli eğitimleri veriyoruz. Şu an sadece Türkiye için değil Dünya genelinde de Arduino programı çok fazla rağbet gören bir kodlama dilidir. Çocuklarımız bu kursla beraber hem algoritmik düşünme sistemine sahip oluyorlar hem de eğlenerek hayal ettikleri bir robotu veya bir teknolojiyi kendileri tasarlayabiliyorlar” dedi.




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