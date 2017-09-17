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17 Eylül 2017 13:23

SAMEK’lerde yeni dönem kayıtları başlıyor

Sakarya Büyükşehir Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK)’lerde yeni dönem kurs kayıtları 18 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

SAMEK’lerde yeni dönem kayıtları başlıyor

17 Eylül 2017 13:23


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında yeni dönem kayıtları 18 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yaygın eğitimde bir marka haline gelen SAMEK’ler, yeni dönemde 20 merkezde ve 91 branşla Sakaryalılara hizmet sunacak. SAMEK’lerde güzel sanatlardan geleneksel sanatlara, müzik eğitimlerinden el sanatlarına, meslek ve bilgisayar eğitimlerine kadar geniş branş yelpazesi kursiyerlerle buluşacak.


SAMEK yeni dönem kurs kayıtları hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, “Kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, 5 Ekim Perşembe gününe kadar kimlik bilgileriyle www.sakarya.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek. Kursiyerler mesai saatleri içerisinde nüfus cüzdanı fotokopilerini başvuru yaptırdıkları kurs merkezine teslim ederek kayıtlarını tamamlayacak” dedi.


Aktürk, “SAMEK’ler her dönem yeni branşları bünyesine dahil etmeye devam ediyor. Bugüne kadar toplam yaklaşık 70 bin kişi SAMEK’lerde aldığı eğitimle yeteneklerini geliştirdi, meslek edindi. Yeni dönemde SAMEK bünyesine kattığımız; Bebek Odası Hazırlama, Çanta Dikimi, Çizgi Film Animasyon, Dekoratif Çeyiz Hazırlama, Keten Telkâri Çalışmaları, Otantik Giyim, Sanatsal Mozaik, Sepet Örücülüğü, Kösele Çanta Yapımı, Model Uçak Yapımı, Tutkallı Hamur Çiçek Yapma, Çince, Bilimsel Bitki Ressamlığı, İtalyan Mutfağı ve Ahşap Oymacılık branşlarıyla kurs skalamız gelişmeye devam edecek” diye konuştu.




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