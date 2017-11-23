SAMEK’te dersler devam ediyor

Sapanca SAMEK’te yer alan Otantik Giyim ve Butik Pasta kurslarına katılan kursiyerler derslere yoğun ilgi gösteriyor. Otantik Giyim Branşı hakkında bilgiler paylaşan eğitmen Esma Bulut, “Atölyemizde tamamen öğrencilerin kendi istek ve beğenileri doğrultusunda kıyafet tasarlayıp üretiyoruz. Burada daha çok babaannelerden kalma diye nitelendirdiğimiz eski kıyafetleri, dantelleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz kullanılması mümkün olmayan kıyafetleri kullanılabilir hale getirmeyi öğreniyorlar” dedi.

Otantik Giyim Branşı kursiyeri Mürvet Yıldırım ise, “SAMEK’te almış olduğum eğitimden çok memnunum. 66 yaşındayım ve 4 yıldır SAMEK kurslarına geliyorum. Önceleri evde monoton bir hayatım vardı. Buraya gelince hayatımda pek çok değişiklik oldu. Kendimi yaşlanmış gibi hissediyordum fakat buraya geldikten sonra kendimi daha genç hissetmeye başladım. SAMEK’te pek çok arkadaş edindim. SAMEK adeta bana bir terapi merkezi gibi oldu” diye konuştu.

"Organik malzemeler kullanıyoruz "

Butik Pasta Branşı hakkında bilgi veren eğitmen Hümeyra Çil, “SAMEK Sapanca Butik Pasta derslerinde kursiyerlerimize butik pasta ve kurabiye yapımını öğretiyoruz. Derslerimizde şeker hamurundan şekiller, süslemeler, pandispanya, pasta kaplamaları ve maket pastalar yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda figür çalışmalarına başlayacağız. Malzemelerimizi seçerken organik olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Şu anda pasta siparişi alan öğrencilerim var. Özellikle kafesi olan hanımlar bu kurslarda kendilerini geliştiriyorlar. Mesela maket pasta yapıyorlar ve vitrinlerine koyuyorlar” şeklinde konuştu.

"Atmosfer çok güzel"

Butik Pasta Branşı’nın Brezilya uyruklu kursiyeri Patricia Sınav, “SAMEK eğitimlerinden çok memnunum. 3 tane çocuğum var. Butik pasta kursuna gelmemi özellikle çocuklarım çok istedi. Sapanca’ya birkaç ay önce taşındım ve komşularımdan SAMEK kursunu öğrendim. Hemen gelip kursa kayıt oldum. Çok güzel ve çok farklı şeyler öğreniyorum. Öğrenmeye de devam edeceğim. Buradaki atmosfer çok güzel. Böyle kaliteli bir kurs imkânı sağladıkları için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.