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20 Temmuz 2018 17:07

Sanayi Caddesi asfaltla buluştu

Serdivan Sanayi Caddesi tamamlanan yağmursuyu çalışmalarının ardında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri caddeye asfalt attı.

Sanayi Caddesi asfaltla buluştu

20 Temmuz 2018 17:07


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçede gerçekleştirilen asfalt çalışmaları devam ediyor. Serdivan’da bulunan Sanayi Caddesi’nde tamamlanan yağmursuyu çalışmalarının ardından arteri asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, kaldırımları da yenileyerek vatandaşların hizmetine sunacak. YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizin önemli bağlantı güzergahlarından biri olan Sanayi Caddesi’nde SASKİ yağmursuyu çalışmalarını tamamladı. Hemen arkasından 300 metrelik arterde 1. Kat asfalt işlemlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi ise kaldırımlarını ve orta refüjü yenileyecek, rögar kapaklarını yol kotuna getirecek ve son kat asfaltımızı atarak Sanayi Caddesi’ni yeni yüzüne kavuşturmuş olacağız. İnşallah hızlı bir şekilde tamamlanacak çalışmalarımızın bölgeye ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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