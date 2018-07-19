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19 Temmuz 2018 14:58

Sapanca SGM öğrencileri gezide buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası Birimi tarafından Sapanca SGM yaz kurslarında eğitimlere katılan minik öğrencilere yönelik hizmet tanıtım gezisi düzenledi.

Sapanca SGM öğrencileri gezide buluştu

19 Temmuz 2018 14:58


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çözüm Masası Birimi tarafından Sapanca Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) yaz kursu eğitimlerine katılan öğrencilere yönelik hizmet tanıtım gezisi düzenlendi. Minik öğrenciler; Ofis Sanat Merkezi, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi, Hızırilyas Su Yönetimi Merkezi, Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyaret etti, görevlilerden bilgiler aldı. Minik kaşifler gezileri sırasında hem yeni bilgiler öğrenmenin ayrıcalığını yaşadı hem de keyifli vakit geçirdi.


Öğrencilere eşlik eden eğitmenlerden Hatice Sever, “Minik öğrencilerimizin sosyo kültürel anlamda gelişmelerine katkı sağlayan bir gezi oldu. Çocuklarımız hiç görmedikleri yerleri görüp, bilgi sahibi oldular. Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilkleri hayata geçiriyor olması da hem bizim hem da tüm Sakarya için büyük bir gurur” derken; Esra Çakar, “Yaz kurslarımızda çok verimli bir dönem geçiyoruz. Öğrencilerimizle birlikte de yaptığımız bu gezi ile yeni yerleri gezip, görüyoruz. SASKİ’nin tesisleri beni en çok etkileyen yer oldu. Hızırilyas Su Yönetimi Merkezi’nin ödüle layık görülmesi gurur verici” dedi.




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