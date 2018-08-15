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15 Ağustos 2018 19:00

Sapanca’da bayram hazırlığı başladı

Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde çalışmalara ağırlık verdi.

Sapanca’da bayram hazırlığı başladı

15 Ağustos 2018 19:00


Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde budama, ot kesimi ve temizlik çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde parklar, yol kenarları ve kaldırımlar baştan aşağı gözden geçirilip temizleniyor. Belediye ekipleri Sapanca genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandıkları parklar, yollar, ana arterler gibi birçok yerde gereken temizlik çalışmalarını yapıyor. Ekipler Kurban Bayramı öncesinde kabristanlıklarda da temizlik çalışmalarına başladılar. İlçe genelinde yapılan temizlik ve bakım çalışmaları Kurban Bayramı’na kadar tamamlanmış olacağı bilgisi verildi. Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Kazım Şirin “Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından bakım ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hemşehrilerimizin rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için arkadaşlarımız gece gündüz çalışmaktadır. Bayrama kadar bütün çalışmalar bitecektir” ifadelerini kullandı.




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