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08 Ağustos 2018 17:21

Sapanca’da cadde ve sokaklarda yama çalışmaları sürüyor

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler cadde ve sokaklardaki hasar görmüş noktalara yamalama işlemi yapıyor.

Sapanca’da cadde ve sokaklarda yama çalışmaları sürüyor

08 Ağustos 2018 17:21


Sapanca Belediyesi’nin teknik ekibinin belirlediği noktalarda asfalt yama ve yol bakımları program dahilin de öncelik sırasına göre devam ediyor. Asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurların trafik konforunu rahatsız ettiği, araç sürücülerine zor anlar yaşattığı gerekçesiyle ekipler çalışmalarını büyük bir hızla sürdürmekteler.


Arterlerdeki gerekli bakımların devam edeceğini açıklayan Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tuncay Akın, “İlçemizdeki cadde ve sokaklarda çeşitli nedenlerle deforme olan kısımlara tamiratlarımızı yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Çayiçi Mahallesi ve Rüstempaşa Mahallesi ve yedi ayrı noktada asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Hemşerilerimizin ulaşım konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına azami bir çaba gösteriyoruz. İnşallah yol iyileştirme çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacaktır” dedi.




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