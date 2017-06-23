Sapanca’da ramazan ayı etkinlikleri sona erdi

Ramazan etkinlikleri kapsamında Sahil Belediye Çay Bahçesi, Kırkpınar Kültür Merkezi ve Kurtköy Kültür Merkezi önünde gerçekleşen Hacivat-Karagöz, Meddah Gösterileri ve Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleştirilen Tasavvuf Müziği Konserine vatandaşlar ve çocuklar yoğun katılım gösterdi.

Aileleriyle birlikte etkinliklere gelen çocuklar için şişme oyun parkları da kurulurken çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Gerçekleştirilen Ramazan ayı etkinliklerine vatandaşın yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer,“Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde gösteriler ve etkinlikler düzenledik. Düzenlediğimiz etkinliklerle ilçe halkına ve çocuklarımıza dolu dolu bir ramazan ayı yaşattığımız için mutluyuz. Şimdiden tüm halkımızın Ramazan Bayramının ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olması, kardeşliğin sağlanmasını diliyor, bayramını tebrik ediyorum” dedi.