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16 Ağustos 2018 16:51

Sapanca’da yaz kursları büyük ilgi görüyor

Sapanca Belediyesi yaz spor ve sanat dallarında açılan yaz kurslarına çocuk, genç ve yetişkinlerin ilgisi büyük.

Sapanca’da yaz kursları büyük ilgi görüyor

16 Ağustos 2018 16:51


Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü, bünyesinde yaz döneminde gitar, çocuk korosu, resim, çini daha birçok dalda kurslar açıldı. Kültür Müdürü Şafak Başoğlu, devam eden kursların birçoğunun eylül ayında, sona ereceğini belirterek,“Kursiyerlerimiz, sıcak yaz günlerini eğitim alarak geçiriyor. Bir yandan sanat, bir yandan da yeni meslekler öğreniyor. Yaz günlerini verimli ve daha kaliteli vakit geçirilmesi açısından Sapanca Belediyesi olarak taleplere cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.


Kursların Sapanca Belediyesi Kırkpınar Kültür Merkezi’nde sürdürüldüğüne, bu yaz eğitimlere ilginin daha da arttığına dikkat çeken Müdür Başoğlu, eğitim merkezlerinde devamlılığın ve verimliliğin sağlanması için kursiyer ve eğitimcilerle sık sık görüş alış verişlerinde bulunulduğunu belitti.




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