SASKİ personelleri bayramlaşma programında buluştu

Teknik Birimlerde gerçekleştirilen programa Genel Müdür Dr. Rüstem Keleş, Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik, daire başkanları, şube müdürleri ve SASKİ personelleri katıldı. Bayramlaşmanın ardından personellerle bir araya gelen Dr. Rüstem Keleş, “Hepinizin Ramazan Bayramını kutluyor, bayramlaşmamıza katılan tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Önümüzde güzel bir yaz dönemi var. Projelerimize yoğunlaşacağız. Allah nasip ederse bu yıl Akçay Barajı’nı bitirmeyi hedefliyoruz. SASKİ olarak bu şehrin gelişmesi ve güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Önemli, güzel ve Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye’de suyu musluklardan içilebilen ender şehirlerden birisiyiz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.