SASKİ’de eğitimler hız kesmiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim planlaması çerçevesinde kurum personellerini daha yetkin hale getirmek ve çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere adaptasyonu sağlayarak daha nitelikli hizmet sunmak için gerçekleştirilen eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Kaçak Kontrol ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü personeline yönelik olarak Tesisat ve Montaj Eğitimi düzenlendi. Abonelerin tesisat işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve personelin teknik bilgi ve beceresini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitime 45 personel katıldı.

SASKİ Teknik Birimler’de 3 saati teorik, 3 saati ise uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitim kurumun alanında uzman personelleri tarafından verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sürekli eğitim, sürekli gelişim parolasıyla düzenlediğimiz eğitimlerimiz aralıksız devam edecek” denildi.