Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 15:20

Satranç kulübü öğrencileri, SGM bahçesinde yarıştı

SGM Satranç Kulübü öğrencileri, merkezin bahçesinde kurdukları satranç tahtası ile ilk müsabakalarını yaptı.

Satranç kulübü öğrencileri, SGM bahçesinde yarıştı

20 Temmuz 2018 15:20

Renkli görüntülerin yaşandığı günde hamleleleriyle rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışan öğrenciler, kendi becerilerini sergileme fırsatı da buldu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Satranç Kulübü öğrencileri, bahçe satrancı kurdu. Öğretmenleri ile birlikte başarılı bir ekip çalışması yürüten minikler, bahçe satrançlarını kurduktan sonra ilk müsabakalarını yaptı. Hem bireysel hem de grup olarak oynanabilen bahçe satrancını kurarak eğitimlere heyecan katan öğrenciler, temiz havada satranç oynamanın keyfini yaşadı. Renkli görüntülerin yaşandığı günde hamleleleriyle rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışan öğrenciler, kendi becerilerini sergileme fırsatı da bulmuş oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç