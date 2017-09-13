SATSO 100. yılını Sakaryalılarla kutluyor

Yıl Kuruluş Yıldönümü ve Ödül Töreni programı organize etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilecek “100. Yıl Kuruluş Yıldönümü ve Ödül Töreni” çerçevesinde, SATSO ilk üyelerinden başlayarak kadim üyeler ve kategorilere göre başarılı şirketler ödüllendirileceği gibi SATSO Arifiye ve TOBB Serdivan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Açılışı da yapılacak. Tüm Sakaryalıların davetli olduğu programın sonunda, İstanbul Dance Factory Halk Oyunları Topluluğu Gösterisi ve Işın Karaca Konseri yer alacak.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, tüm Sakaryalıları davet ettiği açıklamada, "1 Asırlık tarihe sahip olan Odamızın gurur gecesini tüm Sakaryalılarla hakkıyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu şehrin Ticaret ve Sanayi Odası olarak 100. Yıl coşkumuzu da şehir olarak hep birlikte kutlamak istiyoruz. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımı ile gerçekleştireceğimiz törenimizde çeşitli kategorilerde üyelerimize ve paydaşlarımıza geleneksel ödüllerimizi de sunacağız. 15 Eylül Cuma günü saat 18.00’de Adapazarı Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek törenimize kıymetli üyelerimizi, dostlarımızı ve tüm Sakaryalı hemşehrilerimizi davet ediyoruz" dedi.