SAÜ İlahiyat Fakültesi’nde Akademik Kurul Toplantısı ve iftar

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 2017-2018 Öğretim Yılı yılsonu Akademik Kurul Toplantısı’na Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve öğretim elemanları katıldı. Toplantıda konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, başarılı bir öğretim yılını geride bıraktıklarını söyledi ve bu öğretim yılında 32 öğrencilerinin değişim programları kapsamında yurt dışında öğrenim gördüğünü, Katar ve Ürdün Yaz Kurslarına gidenlerle beraber bu sayının daha da artacağını ifade etti. Bu öğretim yılında 2 uluslararası ve 1 ulusal sempozyum düzenlediklerini söyleyen Prof. Bostancı, fakültede konferans, panel, seminer vb pek çok akademik ve kültürel faaliyetin de gerçekleştirildiğini ilave etti. Bostancı ayrıca 2017-2018 öğretim yılında fakültede gerçekleşen personel hareketliliği ve pedagojik formasyon dersleri eklenmiş yeni ders planı hakkında da bilgiler verdi.

Dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı’nın konuşmasının ardından Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Aydın, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah İnce söz alarak eğitim-öğretim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundular. Daha sonra fakültede yeni göreve başlayan öğretim elemanları söz alarak kendilerini tanıttılar. Kurul toplantısı dilek ve temenniler ve müzakere bölümü ile sona erdi.

Aynı akşam İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden yakın zamanlarda unvan alan Prof. Dr. Süleyman Akkuş, Prof. Dr. Alican Dağdeviren, Doç. Dr. Kemal Batak, Doç. Dr. Saim Yılmaz, Doç. Dr. Ali Karataş’ın davetiyle gerçekleşen iftar programına ise fakülte akademik ve idari personeli ve ailelerinin yanı sıra daha önce İlahiyat Fakültesinde görev yapmış olan bazı öğretim üyeleri ve emekli memurlar katıldı. Programda konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, unvan alan öğretim üyelerini tebrik etti ve davetlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

Program, akademik unvan alan öğretim üyeleri ile daha önce fakültede görev yapmış olup davete katılan öğretim üyeleri ve emekli olan personele hediye takdiminin ardından sona erdi.