SAÜ İlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Merve Özaykal konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasının başında Özaykal, yasal sınırlar içerisinde organ naklinin gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahsetti. Organ nakli konusunda insanların hep caiz midir diye düşündüklerini ifade eden Özaykal, "İslami açıdan bu konuya bakarsak organ nakli ve bağışına dair Kur’an’da ve sünnette doğrudan bir hüküm bulunmuyor. Günümüz dünyasındaki tıp teknolojileri insanların yaşamlarını kurtarmaya yönelik geliştirilmiştir. İslam’ın genel prensipleri ışığında fıkhi açıdan bu konuyu tartışmaya açıktır fakat İslamı’ın insan yaşamına verdiği önem dikkate alındığında, organ bağışlamanın ve dolayısıyla naklinin İslam öğretisi ile çelişmediği görülecektir. Birçok İslam alimi de organ bağışı konusuna ilişkin bu yönde görüş beyan etmektedir" dedi.

Beyin ölümü gerçekleşmeden organın alınmasının İslam dini açısından caiz görülmediğini belirten Özaykal, "İlahiyatçılar olarak insanları organ nakli konusunda aydınlatmalıyız, hangi durumlarda caiz hangi durumlarda caiz değil anlatmalıyız. İnsanların bu konuda bilgi seviyeleri arttıkça organ bağışı oranı da artacaktır. Bir başkasının hayatını kurtarmak için kendi bedeninden feragat etmek kişilerin günlük yaşamlarını etkilemeyecekse doğru bir davranıştır. Organ bağışlanmasında yazar ve zarar dengelerinin hesaba katılması gerekiyor, organ veren kişinin zararının alıcının yararından fazla olduğu durumlarda nakil işlemi caiz olmayacaktır. Organ veren kişinin günlük yaşantısına kaldığı yerden devam edebilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Özaykal, İslam dininde organ bağışına karşı çıkanların da bulunduğuna dikkat çekerek, "Organ bağışını yasaklayan ya da bunu etik bulmayanlar, insanın bütünlüğü konusunu öne sürüyor. İnsanın bütünlüğünün sadece yaşarken değil, öldükten sonra da korunması gerektiğini düşünüyor ve insan vücudunun kesilmesinin bütünlük ilkesine karşı olduğunu dile getiriyorlar fakat dünyadaki en büyük iyilik bir canı yaşatmaktır" şeklinde konuştu.

Etkinlik öğrencilerle yapılan soru cevap bölümünün ardından SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı’nın Dr. Öğr. Üyesi Merve Özaykal’a hediye takdiminin ardından sona erdi.