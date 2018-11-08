SAÜ'de ‘Selçuklu'dan çeşitlemeler' sergisi açıldı

Sakarya Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Selçuklu'dan çeşitlemeler' sergisi açıldı.

Sakarya Üniversitesi Bölümü Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı öğrencilerinin çalışmalarından oluşan ‘Selçuklu'dan Çeşitlemeler' başlıklı sergi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide, Öğretim Görevlisi Ayşen Karakoç Civili nezaretinde 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi "Tezhip, Yazı Süsleme ve Minyatür" dersini alan Aysun Kibar, Ayşegül Saral, Melek Akyüzlü ve Rabia Yavuz'un Selçuklu döneminden günümüze uyarlanmış 42 eseri yer alıyor.

Selçuklu dönemi sanatında yer alan geometrik üslupları, geçmeli örgüleri kullanılarak oluşturulmuş özgün kompozisyonların yanında Selçuklu döneminde yaşayan büyük mutasavvıf Mevlana'yı anlatan konularda eserler yer alıyor. Sergi, 14 Kasım Çarşamba gününe kadar gezilebilecek.