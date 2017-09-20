SAÜ’nün 3+1 eğitim modeli Avrupa’da anlatıldı

Sakarya Üniversitesi ile iş dünyasının birlikte hayata geçirdiği 3+1 Eğitim Modeli Porto’da gerçekleşen Uluslararası ICLEL2017 Konferansında değerlendirildi. Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörü ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından Portekiz’in Porto şehrinde yapılan ve farklı ülkelerden çok sayıda akademisyenin katıldığı sempozyumda sunum yaptı. Türkiye’nin sanayi şehirleri arasında yer alan Sakarya, önemli sanayi kuruluşlarının ve organize sanayi sayılarının artışıyla birlikte istihdam sorununa çözüm üretmek için Sakarya Üniversitesi’nin girişimi, iş dünyasının ve resmi kurumların desteğiyle öğrencilerin bir dönem işletmelerde eğitim gördüğü 3+1 Eğitim Modeli hayata anlatan Prof.Dr.Mehmet Sarıbıyık, “Üniversitelerin temel görevlerinin Eğitim-öğretim, akademik araştırmalar ve topluma hizmet etmektir. Öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriler ile mezun edilmesi gerekir; aksi taktirde bir tarafta iş arayanlar, diğer tarafta nitelikli eleman arayanlarla sıklıkla karşılaşılacaktır” dedi.

“Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim”

Öğrenmenin en etkili yönteminin uygulamalı eğitim olduğunu ve Confucius’un duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim sözünü hatırlatan Mehmet Sarıbıyık, öğrenme piramidinde en üst sırada yaparak öğrenmenin yer aldığını, bundan dolayı öğrencilerin uygulamalı eğitimle yetiştirildiğini belirtti. Richard Branson’un “Kuralları takip ederek nasıl yüründüğünü öğrenemezsin, yaparak ve yere düşerek öğrenirsin” sözüne atıf yapan Sarıbıyık, İmkanların kısıtlı olduğu durumları dikkate alarak öğrencileri iş dünyası ile birlikte yetiştirmek için 3+1 eğitim modelini ortaya koyduklarını ifade etti.

"Proje, sanayi kuruluşlarına güç verdi"

2012 yılından itibaren üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında uygulanmakta olan bir dönem iş yerinde eğitim projesinin, üniversite, sanayi ve iş dünyasında olumlu sonuçlar doğurduğunu, yapılan uygulamanın hem eğitime hem de sosyo-ekonomik yapıya büyük katkı sağladığını vurgulayan Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Sarıbıyık, istihdam sorununa çözüm üreten projenin sanayi kuruluşlarına güç verdiğini kaydetti. Sarıbıyık açıklamasında,“İş dünyasının en önemli taleplerinden birinin de nitelikli eleman ve uygulama becerisine sahip insanların olduğunu, Öğrencilerin de mezun olduklarında iş bulamama nedenlerinin iş tecrübesi eksikliği olduğunu belirterek Bu uygulama ile bu sorunlara kalıcı çözümler getirildiğini ifade etti.

"Memnuniyet oranı yüzde doksanlarda"

Sakarya Üniversitesinin iş yeri uygulamasına geçen ilk üniversite olduğunu hatırlatan Sarıbıyık, projenin ülkemizde yaygınlaşmaya başladığını , temel amacın daha nitelikli elemanlar yetiştirmek, daha kaliteli üretim sağlamak, daha yüksek bir eğitim seviyesini yakalamak olduğunu vurgulayarak, yapılan anketlerde öğrenci, öğretim elemanları ve iş veren memnuniyetinin gözlendiğini, bu tablonun da anılan projenin hedefine ulaştığının bir göstergesi olduğunu ifade ederek, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.