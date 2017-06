Şebeke Takip Sistemi ile içme suyuna 24 saatlik takip

SASKİ tarafından hayata geçirilen projelerle şehrin altyapısı yüksek teknoloji ile donatılıyor. 2012 yılından bu yana kullanılan Şebeke Takip Sistemi ile vatandaşların musluklarına ulaştırılan içmesuyu 24 saat anlık olarak takip ediliyor. Şehrin çeşitli noktalarında bulunan Basınç Odaları ile suyun her anı ve tüm değerleri gözlenerek muhtemel sorunlar en aza indiriliyor. SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Kurum olarak şehrimiz için en ileri teknolojileri kullanarak vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini her geçen gün daha da yukarılara taşıyoruz. Kullandığımız Şebeke Takip Sistemi ile suyun her anını ve tüm değerlerini sürekli takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmette süreklilik sağlıyoruz” dedi.

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, “Her geçen gün büyüyen ve gelişen Sakarya’mızda yüksek teknoloji tesisler, son derece modern entegre altyapı sistemleri ile vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek adına çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın musluklarına dünya standartlarının çok üzerinde, Türkiye’nin en kaliteli sularından birini ulaştırıyoruz. Suyun her anını takip ediyoruz. Şebeke Takip Sistemi ile özellikle Ramazan ayında şehirdeki su talebindeki dengesizlik ve anlık değişimler kolayca dengelenebiliyoruz. İçmesuyu ihtiyacının arttığı saatlerde verilen suya oranla basınç da arttırılarak vatandaşa dengeli su temin edilmiş oluyor. Özellikle iftar ve sahur saatlerinde su tüketiminde çok ciddi bir artış yaşanıyor. Kurduğumuz sistemle söz konusu talebi anlık olarak tespit ederek vatandaşlarımıza sorunsuz bir şekilde içmesuyu ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Dr. Rüstem Keleş, “Serdivan ve Erenler ilçelerimizde toplamda 60 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz içmesuyu projeleri ile de Şebeke Takip Sistemimizi genişletiyoruz. Serdivan ve Erenler’in tüm içmesuyu altyapısı yenilenirken iki proje kapsamında farklı noktalara yerleştireceğimiz 59 Basınç odası ile Sapanca Gölü’nden temin ettiğimiz suyu yüksek teknoloji ile arıtarak tam kontrollü bir şekilde vatandaşlarımızın musluklarına ulaştıracağız. Kurulan sistem sayesinde hatlarda oluşabilecek sorunlar anında tespit edilerek gerekli müdahaleler hızı bir şekilde yapılabilecek. Ayrıca su tüketimindeki değişimleri izleyerek ilçelerimiz için geleceğe dönük yeni stratejiler geliştirebilmemize önemli katkıları olacak. SASKİ olarak tüm gayretimiz vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da yukarılara çıkarmaktır” şeklinde konuştu.