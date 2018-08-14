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14 Ağustos 2018 18:01

Serdivan Çocuk Akademisi’nde eğlenerek öğrendiler

Yaz tatillerini Serdivan Çocuk Akademisi’nde değerlendiren minikler; geleneksel sokak oyunlarından ebruya, karikatürden dramaya kadar birbirinden farklı konularda hem teorik eğitim aldılar hem de öğrendiklerini pratiğe dökme imkanı buldular.

Serdivan Çocuk Akademisi’nde eğlenerek öğrendiler

14 Ağustos 2018 18:01


Serdivan Çocuk Akademisi’nden yapılan açıklamada; kulüp çalışmalarının yanı sıra festival, turnuva ve çeşitli etkinliklerle de öğrencilerin sosyalleşmelerine yardımcı olunduğu ifade edilirken, etkinliklerde başarı gösteren öğrencilerin; başarı belgesi, madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği belirtildi. Velilerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Yaz Okulu’nun ardından, Serdivan Çocuk Akademisi’nde 2018-2019 güz dönemi için hazırlıklar da başladı. Yeni dönemde öğrencilere farklı kulüp çalışmaları ile kapılarını açmaya hazırlanan Akademi’de, kayıtların 19 Eylül Çarşamba günü başlayacağı açıklandı.




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