Serdivan Çocuk Akademisi’nde eğlenerek öğrendiler

Serdivan Çocuk Akademisi’nden yapılan açıklamada; kulüp çalışmalarının yanı sıra festival, turnuva ve çeşitli etkinliklerle de öğrencilerin sosyalleşmelerine yardımcı olunduğu ifade edilirken, etkinliklerde başarı gösteren öğrencilerin; başarı belgesi, madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği belirtildi. Velilerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Yaz Okulu’nun ardından, Serdivan Çocuk Akademisi’nde 2018-2019 güz dönemi için hazırlıklar da başladı. Yeni dönemde öğrencilere farklı kulüp çalışmaları ile kapılarını açmaya hazırlanan Akademi’de, kayıtların 19 Eylül Çarşamba günü başlayacağı açıklandı.