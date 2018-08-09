Serdivan’da kurban satış ve kesim yerlerini denetlendi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hayvan kesim yerleri ile kurban satış yerlerini tek tek dolaşarak kesimhane sahiplerine Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun tebliğini iletti ve bilgi verdi. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kesim yapılacak yerlerde izin belgesi zorunluluğunun bulunduğu ifade edilerek, denetimlerde Serdivan İlçe Müftülüğü’nce verilen kurban kesim yeri izin belgelerinin de kontrol edildiği belirtildi.

Belediye ekiplerince yapılan açıklamada vatandaşların Kurban Bayramını huzurla ve güvenle geçirmeleri için, bayram tatili boyunca denetim ve temizlik ekiplerinin 24 saat görev yapacağı ifade edildi. Açıklamada; vatandaşların tüm talep ve şikayetlerini günün her saati çağrı merkezi aracılığı ile Serdivan Belediyesi’ne iletebilecekleri bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca; bayram öncesi satış ve kesim yerlerine yönelik yapılan denetimlerin, bayram tatili boyunca da ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte oluşturulacak denetim komisyonu aracılığı ile sürdürüleceği ifade edildi.