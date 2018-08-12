SGM Yaz Şenliği sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ‘Sosyal Gelişim Merkezi Yaz Şenliği’ 10-11 Ağustos Cuma ve Cumartesi günleri Kent Park’ta Sakaryalılar ile bir araya geldi. Birbirinden farklı etkinlikleri içinde barındıran Yaz Şenliği’ne katılım yoğun oldu. Programa AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sofuoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Kümbet, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Sakarya Muhtarlar Derneği Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Davut Yüce katıldı. Programın sunuculuğunu TRT Sunucusu Burak Sezen üstlendi. Etkinlik Doğukan Manço konseri ile devam etti.

Programda açılış konuşması yapan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Davut Yüce, “ ‘Daha Mutlu Bir Sakarya’ sloganıyla hizmete açtığımız Sosyal Gelişim Merkezi şehrimizin en iyi projelerinden biri oldu. Sosyal hizmetleri bir çatı altında toplayan projemizle engelliler, yaşlılar, çocuklar, kadınlar, gençler ve aileler için tüm Büyükşehir hizmetleri bir merkezden yürütülmeye başlandı. Akyazı, Geyve ve Sapanca SGM İlçelerde de sosyal hayatın canlanmasına katkı sağladı. Bizlere her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu başta olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Bakan Yardımcısı olduğum dönemde dünyanın birçok yerini gezme fırsatım oldu. Avrupa da ki Sosyal Hizmet merkezlerini incelediğim de fark ettim ki Sakarya’mızın ki gibi bir Sosyal Hizmet Merkezi yok. Yaz Şenliğini incelerken gördüm ki herkesin yüzünde bir gülümseme var. İnşallah böyle güzel bir şekilde hizmet almaya devam edersiniz” diye konuştu.