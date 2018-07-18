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18 Temmuz 2018 16:31

SGM, yurt dışından gelen öğrencileri ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) SAÜ’de öğrenim gören Erasmus öğrencilini ağırladı.

SGM, yurt dışından gelen öğrencileri ağırladı

18 Temmuz 2018 16:31

Hırvatistan, Bosna Hersek ve Makedonya’dan gelen misafir öğrenciler, Engelsiz Hobi Kursu öğrencileriyle tanıştı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören Erasmus öğrencilerini misafir etti. Hırvatistan, Bosna Hersek ve Makedonya’dan Sakarya’ya gelen öğrenciler Sosyal Gelişim Merkezi’ni ziyaret ederek; Engelsiz Hobi Kursları’nın üyeleriyle bir araya geldi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, merkezde gerçekleştirilen faaliyetler, eğitimler ve işleyiş hakkında misafirlere ayrıntılı bilgiler verirken; Erasmus öğrencilerine eğitim yaşantılarında başarılar diledi.




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