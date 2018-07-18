SGM, yurt dışından gelen öğrencileri ağırladı

Hırvatistan, Bosna Hersek ve Makedonya’dan gelen misafir öğrenciler, Engelsiz Hobi Kursu öğrencileriyle tanıştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören Erasmus öğrencilerini misafir etti. Hırvatistan, Bosna Hersek ve Makedonya’dan Sakarya’ya gelen öğrenciler Sosyal Gelişim Merkezi’ni ziyaret ederek; Engelsiz Hobi Kursları’nın üyeleriyle bir araya geldi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, merkezde gerçekleştirilen faaliyetler, eğitimler ve işleyiş hakkında misafirlere ayrıntılı bilgiler verirken; Erasmus öğrencilerine eğitim yaşantılarında başarılar diledi.