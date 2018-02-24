Söğütlü’de 2 bin 647 gram kubar esrar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Söğütlü İlçesi Akgöl Mahallesinde ikamet eden H.Y. isimli şahsın daha önceden ekimini yapmış olduğu kenevir bitkisinden elde ettiği kubar esrarı aynı mahalleden R.A. isimli şahsa ait olan boş hayvan ağılında sakladığı bilgisini elde etti. Jandarma ekipleri, saat: 03.30 sıralarında ağılda arama yaparak bir bidon içerisine gizlenmiş üç ayrı poşette toplam 2 bin 647 gram kubar esrar maddesini ele geçirdi. H.Y., isimli şahsın ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan geçmiş tarihlerde de çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilirken, şüpheli şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.