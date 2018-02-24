Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 10:57

Söğütlü’de 2 bin 647 gram kubar esrar ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Söğütlü ilçesinde yaptıkları operasyonda 2 bin 647 gram kubar esrar maddesini ele geçirdi.

Söğütlü’de 2 bin 647 gram kubar esrar ele geçirildi

24 Şubat 2018 10:57


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Söğütlü İlçesi Akgöl Mahallesinde ikamet eden H.Y. isimli şahsın daha önceden ekimini yapmış olduğu kenevir bitkisinden elde ettiği kubar esrarı aynı mahalleden R.A. isimli şahsa ait olan boş hayvan ağılında sakladığı bilgisini elde etti. Jandarma ekipleri, saat: 03.30 sıralarında ağılda arama yaparak bir bidon içerisine gizlenmiş üç ayrı poşette toplam 2 bin 647 gram kubar esrar maddesini ele geçirdi. H.Y., isimli şahsın ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan geçmiş tarihlerde de çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilirken, şüpheli şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    11°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç