SOSEDD yönetiminden, Başkan Karakullukçu’ya ziyaret

Sakarya’da oto sanatkarları arasında eğitim faaliyetleri, meslekte birlik ve dayanışma amacıyla kurulan Sakarya Oto Sanatkarları Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Ovalı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Semih Arık, Mustafa Tokkul, Ali Karatay, Sezgin Yılmazer ve İslam Tiryaki Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu’yu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Dernek Başkanı Özcan Ovalı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ovalı yaptığı açıklamada, "Sakarya’da bu güne kadar oto sanatkarları arasında bir derneğin olmaması eksikliğini hissettiğimiz bir konuydu. Esnafımızın birbirini tanıması, kaynaşması ve karşılıklı dayanışmanın sağlanması amacıyla Derneğimizi kurduk. Bundan sonraki süreçte esnafımıza yönelik eğitim faaliyetleri ve sosyal faaliyetlerle esnafımıza hizmet etme gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Başkan İsmail Karakullukçu ise, "Sakarya Oto Sanatkarları Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanımız Özcan Ovalı’nın şahsında tüm dernek yönetimini kutluyorum. Esnaf odaları ve ahilik kültürü, bizim tarihimizden gelen bir kültür. Derneklerimiz, meslektaşlar arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan, eğitim ve kurs faaliyetleri ile mesleki gelişmeyi sağlayan bir kurumlar. Buna ilave olarak Devletimizin kendi işini kurma ve geliştirme noktasında esnafımıza yönelik bir çok teşvik ve hibe yardımları bulunuyor. Bu teşvik ve kredilerden yararlanmak için de mevzuat ve işlemler noktasında esnafımızın desteğe ihtiyacı var. Derneğinizin tüm Oto Sanatkarı esnafımıza hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.