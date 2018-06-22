Staj yapan öğrenciler SASKİ tesislerini ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bünyesinde staj yapan üniversite öğrencileri SASKİ Tesisleri’ni ziyaret etti. Göl Tesisleri, Hızırilyas Su Yönetim Merkezi ve Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ni gezen öğrenciler, buralarda ilgili personellerden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler aldılar. Suyun musluklara ulaşmasından atıksu olarak arıtılmasına kadar geçirdiği süreci yakından gözlemlediler. Çok güzel bir geziyi geride bıraktıklarını belirten İnşaat Teknolojisi Bölümü öğrencisi Tuğçe Ökten, “Arıtma tesislerinin Türkiye’deki birçok tesisten daha büyük olduğunu fark ettim. Sakarya’nın teknolojinin imkânlarını kullanma açısından çok ileride olduğunu bu tesisler sayesinde görmüş oldum. Buraya gelmeden önce bu şekilde bir düşüncem yoktu. Personellerin de işlerinde son derece bilgili olduklarını gözlemledim. Suyu zaten çeşmeden içen birisi olarak buna güven duymakta haklı olduğumu anladım” diye konuştu.

“Üst düzey bir sistem”

Başka bir bölüm okuduğu dönemde de SASKİ’de staj yaptığını söyleyen Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Mert Adatepe, “Yazılım stajımı da Sakarya’nın yazılımda en iyi iki yerinden birisi olduğunu bildiğim için tekrar burada yapmak istedim. Bu konuda SASKİ’de gerçekten çok üst düzey bir sistem var. Su yönetimi konusunda ise evde oturup musluğu açtığınız zaman o suyun süreci hakkında hiçbir bilginiz olmadan kullanıyorsunuz. Ama bu tesisleri gezince görüyorsunuz ki her şey belirli bir sistem içerisinde ilerlemek durumunda. Eğer bu sistemin bir ayağında sıkıntı meydana gelirse bir şehrin susuz kalması söz konusu olabilir. Evde oturup musluğu açmak basit. Buraları gezince bu işin inceliğini anlıyorsunuz. Sakaryalıyım. Suyu yıllardır çeşmeden içiyorum. Bence burada dışarıdan su kullanmaya kesinlikle gerek yok” ifadelerini kullandı. İşletme Bölümü Öğrencisi Beyza Kurt, “Bu tarz tesisleri ilk defa ziyaret etme fırsatı buldum ve çok beğendim. Suyun nasıl musluklara ulaştırıldığını aşama aşama gözlemlemek heyecan vericiydi. Suyun çeşmeden hiçbir şüphe duymadan içilebildiği bir şehirde yaşamak bizler için çok büyük bir avantaj. Atıksuların da en iyi şekilde arıtılarak doğaya deşarj edilmesini çevre açısından oldukça değerli buluyorum. SASKİ’nin birçok yönüyle Türkiye’de 1 numara olabileceğini düşünüyorum” dedi.