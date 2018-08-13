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13 Ağustos 2018 18:43

TEM Otoyolunda otomobile çarpan tır yol kenarına uçtu: 2 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesi TEM Otoyolunda otomobile çarpan tır bariyerlerden yol kenarına uçtu.

TEM Otoyolunda otomobile çarpan tır yol kenarına uçtu: 2 yaralı

13 Ağustos 2018 18:43

Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Alancuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Emin B. idaresindeki 78 DD 932 plakalı tır, önünde seyir halinde olan Erkan B. idaresindeki 34 RT 7175 plakalı otomobili sollamak isterken yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, bariyerlerden yol kenarında bulunan kanala uçtu. Meydana gelen kaza sonucu ağaçlara çarparak durabilen tır sürücüsü Emin B. ile otomobil sürücüsü Erkan B. yaralandı.


Yaralı sürücüler, kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, 2 sürücünün yaralandığı ve araçlarda da maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlattı.




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