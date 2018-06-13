Meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi TEM Otoyolu Vakıf Mahallesi Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İpsala Sınır Kapısına giden Zurab Gogaladze idaresindeki yabancı plakalı tır’a, aynı yönde ilerleyen Feyyaz Durmaz idaresindeki 34 LB 3208 plakalı panelvan arkadan ok gibi saplandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Hendek Grup Amirliği ekipleri çarpma sonucunda ok gibi saplanan panelvan içinde sıkışan sürücü Feyyaz Durmaz (28) ve Furkan Durmaz (14) yapılan müdahale sonucu sıkıştığı yerden çıkararak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.