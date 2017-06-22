TIR’lar çarpıştı tomruklar saçıldı

Çarpışma sonrasında tomruklar yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan özel bir şirkete ait tomruk yüklü tır Pamukova ilçesi Sanayi sitesi Gölpark mevkiinde önünden seyir halinde olan başka bir tomruk yüklü tır ile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki tırda yüklü bulunan tomruklar yola saçıldı. Her iki tırda maddi hasar oluşurken, araç sürücüleri kazayı ufak sıyrıklar ile atlattı.

Yola saçılan tomruklar çevredeki diğer araç sürücülerin yardımıyla yol kenarına kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.