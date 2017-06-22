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22 Haziran 2017 12:53

TIR’lar çarpıştı tomruklar saçıldı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tomruk yüklü iki tır çarpıştı.

TIR’lar çarpıştı tomruklar saçıldı

22 Haziran 2017 12:53

Çarpışma sonrasında tomruklar yola saçıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan özel bir şirkete ait tomruk yüklü tır Pamukova ilçesi Sanayi sitesi Gölpark mevkiinde önünden seyir halinde olan başka bir tomruk yüklü tır ile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki tırda yüklü bulunan tomruklar yola saçıldı. Her iki tırda maddi hasar oluşurken, araç sürücüleri kazayı ufak sıyrıklar ile atlattı.


Yola saçılan tomruklar çevredeki diğer araç sürücülerin yardımıyla yol kenarına kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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