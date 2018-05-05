Uluslararası Kardeşlik ve Kültür Şöleni gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğu’nun (Multekâ lugati’d-dâd) Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği ve Huma Uluslararası Öğrenci Derneği ile ortaklaşa düzenledikleri “Uluslararası Kardeşlik ve Kültür Şöleni” İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Ürdün’den Zaid Maher’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa SAU İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Güman, bazı öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında bir konuşma yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, mü’minlerin Kur’an-ı Kerim’de kardeş olarak nitelendiğine değindi. “Farklılıklarımız ayrılık değil, birbirimizi daha iyi tanıma vesilesidir” diyen Dekan Bostancı, müslümanların yaşadıkları zulümden kurtulmalarının birlikteliğin artırılmasıyla mümkün olacağını söyledi. Ardından Yedirenk Dünya Öğrenci Derneği Başkanı Cahit Öner ve Hüma Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Zehra Nur Bülbül sırasıyla konuşma yaparak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdiler. Daha sonra yabancı uyruklu öğrenciler sırasıyla sahne alarak ülke-kültür tanıtımları, farklı dillerden şiir ve geleneksel enstrüman dinletileri ve geleneksel danslar gerçekleştirdiler. Ayrıca İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu fuaye alanında ülkeler adına açılan standlarda ülke tanıtımları yapılarak ziyaretçilere bilgiler verildi.

Programın ardından katılımcılara Özbek pilavı ve çeşitli yöresel yemekler ikram edildi.