Wee Baby yeni fabrikasını hizmete açtı

Faaliyete geçen yeni üretim tesisinde, 25 milyon olan üretim kapasitesini yüzde 100 artırarak 2 katına çıkardı.

Türkiye’de 31 yıllık köklü geçmişiyle annelerin ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayan Burda Bebek A.Ş., Wee Baby markasıyla sektördeki konumunu güçlendiriyor. Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) hizmete açılan yeni üretim tesisiyle, Burda Bebek - Wee Baby 15 bin metrekare üretim ve depolama alanında hizmet verecek. 2017 yılı sonuna kadar 12 milyon TL yatırımı planlanan tesisin artan kapasitesiyle Wee Baby, yüzde 30’un üzerinde büyüme hedefliyor. Burda Bebek-Wee Baby, bu yatırımla 25 milyon olan üretim kapasitesini yüzde 100 artırarak 2 katına çıkaracak. Üretim tesisinde yüzde 60-65’i kadın olmak üzere toplamda yaklaşık 187 kişi istihdam ediliyor. Esnek üretim yapısı ve yerli üretici tecrübesiyle rakiplerinden ayrılan Burda Bebek - Wee Baby, dünyanın önde gelen makine parkurlarından birine sahip ve farklı kategorilerde birçok ürünü Wee Baby markası ile üretebiliyor.

“Uluslararası kalite standartlarında yerli üretim”

Dünya standartlarında, yerli üretimiyle daha uygun fiyatlara kaliteli ürünler sunan Burda Bebek - Wee Baby, anne ve bebeğinin doğum sonrasında ihtiyaç duyabilecekleri bütün ürünleri portföyünde bulunduruyor. Annelere özel ürünler, beslenme ürünleri, emzikler, yardımcı ürünler, bakım ürünleri ve oyuncaklardan oluşan 6 ana kategorideki 400’ün üzerinde ürüne sahip olan Burda Bebek 24 bin eczane ve 10 bin perakende noktası ile 30 binin üzerinde satış noktasında yer alıyor. Yeni üretim tesisini değerlendiren Wee Baby Genel Müdürü Burak Özbaşoğlu, yaptığı konuşmada “Burda Bebek - Wee Baby, 31 yılı geride bırakan köklü bir marka. Üretim kapasitesi, cirosu ve kalite standartları ile Türkiye en büyük üreticisi konumunda. Burda Bebek-Wee Baby, üretimine hammaddeden başlayarak üretiminin yüzde 90’nını kendisi yapan dünyanın sayılı firmaları arasında yer alıyor. Tüm üretim lokasyonlarımızı tek çatı altına topladığımız 15 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan yeni modern tesisimizle üretim kapasitemizi daha da artırıyoruz. Bu sayede potansiyel otomasyon projelerini değerlendirmek ve uygulamak mümkün olacak. Türkiye içinde ve ihracatta büyümeyi hedefliyoruz. Yeni yatırımımızla birlikte ürün kategorilerinde ve farklı ülkelerde genişleyeceğiz. Artan kapasitemiz ile lojistik ve Ar-Ge çalışmalarımız hız kazanacak. Müşterilerimize daha etkin ve farklı ürün çeşitleriyle de hizmet verebileceğiz” şeklinde konuştu.

“24 ülkeye ihracat yapıyor”

2016‘yı, yüzde 17’lik konsolide büyüme ile kapatan Burda Bebek - Wee Baby; Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Türki cumhuriyetleri dahil 24 ülkeye ihracat yapıyor. 2017 yılında ise özellikle Ortadoğu ve Avrupa bölgesinde büyümeyi hedefliyor. Son olarak anne ve bebek ürünleri sektörünün yeniliğe ve gelişmeye çok açık olduğuna da değinen Özbaşoğlu, “Büyüme potansiyeli oldukça yüksek bir sektörümüz var. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte ürünlerin özelliklerinde son beş yılda birçok gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Antikolik gaz önleyici biberonlar ve akıtmaz kulplu bardaklar, fonksiyonel elektrikli pompalar bu ürünlere örnek. Biz de ürün gamımızı ve Ar-Ge yapılanmamızı bu yönde geliştirerek, yeni gelişen trendlere cevap vermeye devam edeceğiz” dedi.