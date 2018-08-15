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15 Ağustos 2018 12:05

Yaşlı çifti yangın ayırdı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 73 yaşındaki Şerafettin Saraçoğlu dumandan etkilenerek hayatını kaybederken, eşi ise hastaneye sevk edildi.

Yaşlı çifti yangın ayırdı

15 Ağustos 2018 12:05


Yangın, saat 04.00 sıralarında Hendek ilçesi Yağbasan Mahallesi’nde meydana geldi. Şerafettin Saraçoğlu (73) ve eşi Fatma Saraçoğlu’nun yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evin mutfak bölümünde başlayan yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Hendek Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangın esnasında evde uyumakta olan Şerafettin Saraçoğlu ve eşi Fatma Saraçoğlu dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu Şerafettin Saraçoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Dumandan etkilenen eşi Fatma Saraçoğlu ise yapılan müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Şerafettin Saraçoğlu’nun cenazesi Hendek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.




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