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25 Haziran 2018 15:01

Yenikent ile Kocaeli arası seferler başlıyor

Yenikent ile Kocaeli arasında ulaşımı sağlayacak Özel Halk Otobüsleri’nin 2 Temmuz Pazartesi günü seferlerine başlıyor.

Yenikent ile Kocaeli arası seferler başlıyor

25 Haziran 2018 15:01


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, Yenikent ile Kocaeli arasında ulaşımı sağlayacak Özel Halk Otobüsleri’nin 2 Temmuz Pazartesi günü seferlerine başlayacağını duyurdu. Vatandaşların talebi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile karşılıklı anlaşarak karar aldıklarını belirten Pistil, karşılıklı 4’er aracın Kocaeli Terminali ile Yenikent Devlet Hastanesi arasında seferler gerçekleştireceğini ve yeni uygulamanın hayırlı olmasını temenni etti.


Pistil, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikent sınırına kadar gelen halk otobüsü seferleri vardı. Vatandaşlarımızın da yeni yerleşim bölgemize uzanan bir ulaşım talepleri bulunuyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile bir görüşme gerçekleştirdik. Esnaflarımızın karşılıklı olarak çalışmasına olumlu baktık. 4’er aracın Kocaeli Terminali ile Yenikent Devlet Hastanesi arasında çalışmasıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yaptık. 2 Temmuz Pazartesi günü seferlerimiz başlayacak. Yenikent Devlet Hastanesi’nden sabah 6’da başlayacak seferler, akşam 19.00’da sona erecek. Kocaeli’nde ise 7.30’da başlayacak seferler, 21’de sonlanacak. Çalışan arkadaşlarımızın da ulaşımlarını kolaylaştırmış olduk. Hayırlı olsun” dedi.




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