Yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van’dan İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsü durdurularak arandı. Aramalarda otobüste yolcu olarak bulunan İran uyruklu Y.F.N. (22) ile N.M. (28) isimli şahısların üzerinde korse ile vücutlarına sarılı vaziyette 5 paket daralı ağırlığı 2 kilo 640 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL’ye el konuldu. Şahıslar ile ilgili tahkikat devam ediyor.