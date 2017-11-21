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21 Kasım 2017 18:31

Yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

Sakarya polisinin bir yolcu otobüsünde yapılan aramada İran uyruklu 2 kişinin vücutlarına korse ile sarılı şekilde 2 kilo 640 gram eroin ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu

21 Kasım 2017 18:31


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van’dan İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsü durdurularak arandı. Aramalarda otobüste yolcu olarak bulunan İran uyruklu Y.F.N. (22) ile N.M. (28) isimli şahısların üzerinde korse ile vücutlarına sarılı vaziyette 5 paket daralı ağırlığı 2 kilo 640 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL’ye el konuldu. Şahıslar ile ilgili tahkikat devam ediyor.




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