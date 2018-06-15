Yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

Meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akyazı ilçesi Pazaryeri mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri mevkinden Hastane Mahallesi sapağına dönen Erdal A. idaresindeki 41 YN 529 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmek isteyen Gözde Ş.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya acılar içinde yere savruldu. Kazayı gören çevre esnaf yayaya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan Gözde Ş.’ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan otomobilin yayaya çarpma anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaralı kadına otomobilin çarpma anı gözüküyor.