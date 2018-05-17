112’den örnek davranış

Gençlik ve Spor Haftası kapsamında etkinlikler düzenleyen Samsun Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve 112 Başkanlığı, Samsun’da kamp yapan ve uluslararası şampiyonalara hazırlanan İşitme Engelli Genç Milli Voleybol Takımı’na kamp yaptığı yerde moral ziyaretinde bulundu. İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası öncesi Samsun’da kamp yapan Genç Milli Voleybol Takımı oyuncuları ve antrenörleri sağlık çalışanlarının ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Ziyaret hakkında konuşan Samsun Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin Domaç ve 112 Başhekimi Ali Yılmaz, işitme engelli sporcuların Avrupa şampiyonasından başarıyla döneceklerine inandıklarını söyleyip, 19 Mayıs şehri Samsun’da yaptıkları kamp sonrasında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını ifade ettiler.