2 adet ruhsatsız silahla yakalanan av bayisi sahibi adliyede

Samsun'da 2 adet ruhsatsız tabancayla yakalanan av bayisi sahibi adliyeye sevk edildi.

Olay, Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, av bayisi bulunan A.F.Ü.'ye (43) ait ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada 2 adet 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 35 adet mermi ve 5 adet muşta ele geçirdi. Olayla ilgili A.F.Ü. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan A.F.Ü., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.