2018’in ilk mezunları Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinden

Bu yıl 24.sü düzenlenen Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreninde 325 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı.

Fakültenin Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil, Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Güray Erener,1982-1995 dönemi eski OMÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Köksal, akademisyenler, veliler ve mezun öğrenciler katıldı.

Takla gösterisiyle başlayan törenin ilk konuşmasını fakülte birincisi Bilge Kağan Yılmaz yaptı. Başarısında emeği geçen akademisyenlere ve ailesine teşekkür eden Bilge Kağan Yılmaz, artık vatana hizmet etme vaktinin geldiğini belirterek bu süreçte önüne çıkan engellerle yılmadan mücadele edeceğini vurguladı.

"Geleceğe şekil verecek meslek sahibi bireyler oldunuz"

Öğrencileri mezun etmenin gururunu, hüznünü ve sevincini bir arada yaşadığını ifade eden Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil, "Sevgili mezunlarımız sizleri 4 senelik bir öğretim hayatının ardından iş dünyasına uğurluyoruz. Bu aynı zamanda sizlerin geleceğinde yeni bir başlangıç olacak, sizleri yeni ufuk ve hedeflere taşıyacaktır. Bugün burada, geleceğe şekil verecek bir meslek sahibi bireyler olarak mezuniyetinizi kutluyorsunuz. Şüphesiz zaman içersinde bu Fakülteden pek çok bilgi ve donanımla mezun olduğunuzun farkına varacaksınız. Öğrenciliğin tatlı hatıraları geride kalırken asıl zorlu hayat yolunda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

"Samsun’un en değerli kurumundan mezun olmak ayrı bir gururdur"

Konuşmasına tüm şehitlerimizi rahmetle anarak başlayan Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da "Atatürk’ün şehri Samsun’un gururu ve en değerli kurumu olan OMÜ, Türkiye Cumhuriyeti’nin de önder kurumlarındandır. Bu nedenle OMÜ mezunu olmak sizin için ayrı bir gururdur. Hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Ailelerinizin karşılıksız fedakârlığını ve emeğini unutmayın"

Mezuniyet töreninin sevinç, heyecan ve gururdan oluşan bir mutluluk tablosu oluşturduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, "Bu mutluluk tablosunun mimarı olan akademisyenlerimize ve mezun öğrencilerimizin ailelerine üniversitem adına teşekkür ediyorum. Özellikle karşılıksız bir fedakârlık, sevgi ve emek gösteren aileler bu tablonun ana kısmını oluşturuyor. Bekledikleri tek şey evlatlarının yetişmiş bir birey olarak mezun olması. Öğrencilerimizin hangi noktaya gelirlerse gelsinler bu karşılıksız emeği unutmamaları gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Ülkemize oynanan oyunların önündeki engel sizlersiniz"

Mazlumların umudu olan ülkemize karşı sürekli oyunlar oynandığını dile getiren Prof. Dr. Sait Bilgiç "Terörle, aramıza nifak tohumları saçarak, ekonomiyle bizim üzerimizde birtakım oyunlar oynanıyor. Bu oynanan oyunların önündeki en büyük engel sizler olacaksınız. Bunu da birlik ve beraberliğinizi muhafaza ederek, görevinizi yaparak başaracaksınız. Geleceğimizi başkalarını suçlayarak değil, üzerimize düşen görevi hakkıyla yaparak düzenleyebiliriz. Bu görev de çok çalışmaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başarı belgesi ve hediye takdimi yapıldı. Fakülte birincisi Bilge Kağan Yılmaz’a Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Fakülte ikincisi Atilla Ekim’e Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ve Fakülte üçüncüsü Semra Çubuk’a ise Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil başarı belgesi ve hediyelerini takdim etti.

Fakülte birincisi Bilge Kağan Yılmaz’ın yaş kütüğüne plaka çakmasıyla devam eden tören, hep bir ağızdan okunan öğretmenlik yemini ve keplerin fırlatılmasıyla sona erdi.