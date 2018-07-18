49 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

Olay, İlyasköy Mahallesi Otlukbeli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun’a geldikleri öğrenilen ve üvey oğlu ile birlikte kaldığı belirtilen 49 yaşındaki Ekrem Lafcı, sabah saatlerine karşı evinde ölü olarak bulundu. Eve giren yakınlarının Ekrem Lafcı’yı hareketsiz şekilde yatar halde bulması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren polis ve 112 çalışanları Ekrem Lafcı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.